Nasce il festival di Roma Nord sulle rive del Tevere: “Mollo 2017”

Il 23 giugno parte un nuovo appuntamento per l'estate romana: la prima edizione di “Mollo”, una kermesse dedicata a musica e spettacoli sulle rive del Tevere.

L'appuntamento è alle 21.30 per l'inaugurazione del nuovo festival romano che si terrà sulla banchina nel tratto che va da Ponte Milvio a Ponte Duca d’Aosta e proseguirà fino al 6 settembre.

Nella prima serata, Greg e la Big Fat Band di Massimo Pirone porteranno in scena “A swing affair”,uno spettacolo comico con inframmezzati sketch e musica. Promotrice della Manifestazione è l’Associazione Ponte Milvio, nata allo scopo di promuovere il concetto di quality time and entertainment attraverso la riqualifica delle banchine più suggestive di Roma, concretizzandone e migliorandone la fruizione da parte del pubblico. E proprio il pubblico sarà il protagonista del festival e verrà chiamato a esprimere le proprie opinioni attraverso l’uso dei social network e dei canali web. Lungo tutta la manifestazione, inoltre, saranno a disposizione delle lavagne sulle quali gli spettatori potranno esprimere i propri pensieri sulla base di un topic settimanale. I commenti più originali verranno premiati con buoni consumazione omaggio da utilizzare all’interno dell’area.

Saranno oltre 160 gli eventi proposti al pubblico tra proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di danza, musica, teatro, talent show e live performances.