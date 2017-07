Nasce l'ufficio dedicato a Rom e Sinti. Il Campidoglio verso l'inclusione

La giunta a 5 Stelle ha approvato la creazione dell'ufficio di scopo che ha come obiettivo quello di monitorare e garantire il coordinamento strategico delle misure del “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”.

Un ufficio apposta per la questione dei Rom, che rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2018. La struttura elaborerà analisi e report finalizzatati a misurare, tramite appositi indicatori, l’andamento operativo del Piano. Per raggiungere gli obiettivi stabiliti si avvarrà delle risorse logistiche, strumentali, organizzative e umane già previste per analoghe attività presso il Dipartimento Servizio Sociali, Sussidiarietà e Salute. La direzione ad interim dell’ufficio sarà affidata alla direttrice del Dipartimento, Michela Micheli.