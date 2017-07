Nascondeva lettere e pacchi a casa sua per non consegnarli. Denunciato postino

Le lettere per Giulietta Capuleti, da tutto il mondo al centro postale di Verona, e da qui al Club di Giulietta.

Da giorni tratteneva bollette, lettere, pacchi postali e plichi di corrispondenza a casa propria per non doverle consegnare ai legittimi proprietari.

Un postino di Velletri è stato fermato per inadempienza dopo che la polizia locale ha rinvenuto nel suo zaino e nella sua macchina posta che avrebbe dovuto essere già stata recapitata nelle mani dei destinatari. L’uomo ha raccontato agli agenti che, per motivi personali, non aveva consegnato la corrispondenza, ammettendo così che da diversi giorni non svolgeva le proprie mansioni lavorative. La polizia ha fatto una seconda ispezione anche nell'abitazione del postino per verificare l'ammontare complessivo della corrispondenza dimenticata e ha trovato altro materiale nascosto.

Il direttore del centro di distribuzione postale ha formalizzato la denuncia nei confronti del dipendente inadempiente, che dovrà rispondere del reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Le missive ritrovate sono state già consegnate ai destinatari legittimi.