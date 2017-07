Nascono i vaccini contro i tumori: la prevenzione diventa su misura

Vaccini personalizzati contro i tumori in particolare di vescica, rene, testa-collo, polmone. Potrebbe essere questa la nuova "prima linea" della lotta per battere l'aggressività delle neoplasie più diffuse

di Luca Lotti

La nuova arma che si sta mettendo a punto è data da farmaci tarati in modo da agire sulla mutazione presente nei tumori e che è diversa da individuo a individuo. Fino a ieri questa possibilità era solo una ipotesi di lavoro che però ora trova conferma di efficacia in base ad uno studio condotto su undici pazienti. Gli esiti sono stati pubblicati dalla rivista Nature che ne ha dato conto. Il percorso consente di bersagliare più potentemente e specificamente il tumore, con una diminuzione significativa degli effetti collaterali. "Si tratta di risultati straordinari – commenta Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, tra i soci fondatori di Alleanza Contro il Cancro, la prima rete di ricerca oncologica italiana fondata nel 2002 dal Ministero della Salute – che, oltre ad evidenziare lo sviluppo di potenti risposte immunitarie contro i neoantigeni, hanno dimostrato come molti pazienti abbiano avuto riduzioni delle masse tumorali, prolungamento della sopravvivenza e miglioramento della risposta alla somministrazione successiva di inibitori specifici. Esiti che, se confermati su più larga scala - ha detto ancora Ciliberto - innescheranno una rivoluzione positiva nella lotta contro i tumori".

Alleanza Contro il Cancro partecipa a questa grande sfida con il Working Group dedicato "Immunoterapia" in cui una quarantina tra i migliori ricercatori e clinici che lavorano in Italia (sui 200 complessivi) perseguono due obiettivi: sviluppare metodiche diagnostiche innovative che permettano di identificare in anticipo i pazienti che beneficeranno dall'immunoterapia e concepire nuovi protocolli, anche di tipo vaccinale. Ciliberto ha aggiunto anche che "la rete dispone, attraverso investimenti in conto capitale del Ministero della Salute, di tecnologie sofisticate di sequenziamento del DNA e di competenze bioinformatiche che permetteranno in tempi rapidi il sequenziamento dei tumori mediante la veloce identificazione dei neoantigeni tumorali, ponendosi come primo player per lo sviluppo di vaccini antitumorali personalizzati".