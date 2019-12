Natale a Roma, Centro preso d'assalto per lo shopping: potenziati bus e metro

Una navetta dello shopping totalmente elettrica e linee bus e metro potenziate per agevolare gli spostamenti verso il Centro storico durante il periodo natalizio. Sono le misure che dal 7 dicembre saranno attive per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e migliorare l’offerta per cittadini e utenti nel periodo delle festività natalizie.

Quest’anno la navetta dello shopping sarà una linea circolare servita da vetture elettriche e consentirà il raggiungimento delle vie commerciali del Centro connettendo anche Prati e i nodi principali della rete bus con i parcheggi limitrofi. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (escluse le giornate del 25 e 26 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020). L’intensificazione delle linee bus e metro (A e B/B1) riguarderà invece i fine settimana fino al 22 dicembre.

“Potenziamo il trasporto pubblico verso le vie centrali della città per favorire gli spostamenti durante il periodo natalizio, nonché ridurre il traffico e l’invasione di auto private in giorni e orari di alta affluenza. Quest’anno inoltre con la reintroduzione dei minibus elettrici la navetta dello shopping sarà 100 per cento a emissioni zero, una linea circolare con capolinea a Porta Pinciana che agevolerà chi deve recarsi in centro per le spese natalizie”, dichiara il sindaco Virginia Raggi.

“Anche quest’anno le linee Tpl e metro saranno potenziate per favorire l’accessibilità al centro durante le feste. La navetta dello shopping connetterà il centro storico e Prati con i nodi principali della rete bus dell’area e i parcheggi vicini in via Ludovisi, Villa Borghese e piazza Cavour. Nei festivi inoltre sarà attiva anche la linea 119 servita da minibus elettrici”, afferma l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

“Sono misure importanti e significative per aumentare l'accessibilità del centro storico della città, nell'ottica di una maggiore sostenibilità e sicurezza. Potenziare il servizio di trasporto pubblico nella Capitale è fondamentale in periodi come quello natalizio”, aggiunge il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle misure previste sono disponibili sul sito di Atac e di Roma Servizi per la mobilità.