Natale cartoon in via dei Condotti. Gli eroi animati illuminano il Centro

Natale in salsa cartoon in via dei Condotti. Una delle vie più belle e prestigiose di Roma si colora con gli eroi delle serie animate: da Scooby-dpp a Tom and Jerry, i protagonisti di Cartoon Network sbarcano nella Capitale.

Le Cartoon Christmas Light, le luminarie ispirate ai top show di Cartoon Network e Boomerang, arricchiranno la strada per tute le feste, fino al 10 gennaio. Lampadari, drappeggi e applique composte da migliaia di luci vedono come protagonisti i personaggi delle serie più amate da piccoli e adulti come Tom & Jerry, Lo straordinario mondo di Gumball, lo show cult Adventure Time, l’intramontabile Titti e Silvestro, Ben 10, The Powerpuff Girls, The Happos Family e l’immancabile Scooby-Doo!.

La cerimonia di accensione, avvenuta lo scorso sabato, ha visto la presenza delle istituzioni del Comune di Roma, Marco Berardi - Vice President General Manager di Turner Italia e Gianni Battistoni - Presidente dell'Associazione Via Condotti. L’evento è proseguito con la tradizionale parata della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri che da Largo Goldoni ha sfilato lungo Via dei Condotti fino ad arrivare a Trinità dei Monti dove sono stati eseguiti i brani classici più celebri e L’Inno di Mameli. Al termine, è stata consegnata al direttore della Banda Musicale la targa ricordo.

Ad attrarre il pubblico durante la manifestazione i costume characters dei personaggi di Cartoon Network e Boomerang che hanno fatto vivere la magia delle feste natalizie in una delle strade più celebri e suggestive della città.

Lo staff di Gruppo Peroni Eventi, guidato da Massimo Mercuri - Managing Director, si è occupato dell’intera produzione delle luminarie e dell’evento, curando allestimento, logistica e il rapporto istituzionale tra l’amministrazione del Comune di Roma, Turner e l’Associazione Via Dei Condotti.

La regia dell’ambizioso progetto e dell’evento di inaugurazione è di Gruppo Peroni Eventi che, su richiesta di Turner, società WarnerMedia (editore in Italia dei canali kids Cartoon Network e Boomerang), in collaborazione con l’Associazione Via Condotti, ha “illuminato” il Natale nel centro di Roma.