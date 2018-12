Natale con la ruspa. Salvini sogna l'ex Penicillina: "pronto lo sgombero"

Continuano gli sgomberi nella Capitale delle aree occupate abusivamente. Il ministro Salvini annuncia “presto ci sarà un altro grande sgombero in un quartiere che da anni è vittima di vandalismi”.

Ai microfoni di Rtr 99, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra fare riferimento all'ex Penicillina sulla via Tiburtina, uno degli immobili occupati inclusi nella lista prioritaria stilata dalla prefettura di Roma per la restituzione ai rispettivi proprietari: “La settimana prossima, e comunque entro Natale, ci sarà un altro grande sgombero, un'altra grande opera di legalità, di messa in sicurezza di un quartiere che da anni vive vandalismi, violenze e aggressioni: sono 90 i palazzi occupati abusivamente a Roma da anni”.

"In tema di ordine e sicurezza - continua Salvini – saranno a disposizione dei romani e dell'amministrazione capitolina, nel 2019, 250 nuovi poliziotti in giro per le strade della capitale. Sull'immondizia, sulle buche e su gabbiani che ormai sono diventati degli pterodattili di mostruosa conformazione, penso e spero che il Comune faccia, copra, tolga, riempia e pulisca".