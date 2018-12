"Natale? Non regalate cani e gatti", l'appello delle associazioni animaliste

Continua anche per questo 2015 l'impegno di Mylandog, l'associazione culturale no profit per i cani e i loro fedeli amici a due zampe, nei confronti dei nostri amici animali. Nella giornata del 19 luglio scorso l'associazione ha dato vita al primo appuntamento-luna park per cani.

È caccia alle idee regalo con il Natale alle porte, ma a chi pensa ad cane o ad un gatto l'Enpa ricorda "gli animali donati a Natale sono spesso vittime di abbandono". L'associazione animalista scoraggia l'adozione per capriccio e detta la guida in vista delle feste.

"Accogliere un pet – ricorda Enpa – significa curarlo per tutta la vita. L’abbandono oltre ad essere un gesto crudele, è anche un reato punito dal nostro codice penale". Da evitare i canali commerciali – avvisa l'associazione - meglio rivolgersi ai rifugi, dove ci sono molti “trovatelli” in cerca di famiglia. Tra l’altro, la compravendita di animali può rappresentare un incentivo al traffico illegale, alimentato proprio dalla prospettiva di facili profitti. Da evitare poi i siti di dubbia affidabilità: truffe sono all’ordine del giorno.

Mai acquistare esemplari di specie esotiche, oggetto peraltro di traffici illeciti e spesso sradicati dal proprio habitat per vivere prigionieri di un ambiente inadatto alle loro caratteristiche etologiche. Sono animali molto impegnativi per i quali c’è una elevata propensione all'abbandono.



La notte di San Silvestro attenzione soprattutto ai fuochi d’artificio. L'associazione ha in tal seneso lanciato un appello ai sindaci di tutti i Comuni affinché mettano al bando i fuochi d’artificio rumorosi, che rappresentano un grave per pericolo per gli animali. Per gli uccelli, anzitutto, i quali, spaventati dal rumore, fuggono all'impazzata dai dormitori andando a sbattere contro muri o tralicci dell'alta tensione. Cani e gatti, poi, possono anche morire per la paura. Molti di loro, terrorizzati, fuggono dalle loro case. Alcuni saranno soccorsi e portati in canile, altri non torneranno mai più.