“Natale rosso sangue”, antologia da brivido: le feste hanno un sapore noir

Uscirà giovedì in tutte le librerie l'antologia da brivido "Natale rosso sangue" (CentoAutori), l'imperdibile raccolta di novelle noir firmate, tra gli altri, da due indiscussi maestri del thriller italiano: Piergiorgio Pulixi e Gianluca Arrighi. Oltre ad Arrighi e Pulixi, firmano il libro altri tre straordinari giallisti: Diego Lama, Riccardo Landini e Letizia Vicidomini.

I racconti che compongono questa piccola antologia carica di suspense hanno in comune l'ambientazione natalizia e catapulteranno i lettori in un'atmosfera fitta di mistero. Un Natale nel segno del giallo e del noir, storie avvincenti, all’insegna delle emozioni forti. Un insieme di novelle, presentate nello stile unico che contraddistingue ognuno dei cinque scrittori e con un'unica ambientazione: Natale, il giorno più bello dell’anno. In questo viaggio suggestivo tra passioni e delitti, il Natale sarà come da tradizione tinto di rosso e non solo per il colore delle decorazioni…

"Natale rosso sangue", in libreria da giovedì 28 novembre, è la lettura ideale per vivere durante le feste cinque differenti brividi d'autore.