Natale solidale, il panettone della Croce Rossa Italiana in vendita al MAXXI

Torna anche per le Festività del 2018 il “Panettone Solidale” della Croce Rossa Italiana. Il 22 e il 23 dicembre, dalle 11:00 alle 16:30, il MAXXI ospita, nella piazza del museo, questa importante iniziativa: con una piccola donazione sarà possibile sostenere la CRI, scegliendo un prodotto di qualità.

Ideato per sostenere e promuovere su tutto il territorio le attività che quotidianamente i Comitati CRI svolgono in Italia e all’estero, il Panettone Solidale rappresenta l’occasione per riaffermare l’insostituibile ruolo delle migliaia di volontari della Croce Rossa, in campo tutti i giorni in favore di chiunque abbia bisogno di aiuto. Come ogni anno, inoltre, il panettone si presenta in un “vestito” nuovo e originale.