Natale e solidarietà: l'Associazione Noi raccoglie fondi per il Bambino Gesù

Tempo di Natale e tempo di solidarietà: si è aperta la consueta stagione dei galà di beneficenza e per la Città di Roma. Molte fondazioni hanno deciso di prodigarsi per sostenere i reparti di eccellenza dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'Associazione Noi, presieduta da Roberto Marta, ha raccolto fondi da destinare al reparto di cardiologia pediatrica dell'ospedale romano.

La serata, presentata dalla giornalista Alessandra Forte e dall'ex Gieffino Elia Fongaro, si è svolta a Palazzo Brancaccio. Durante la manifestazione è stato anche presentato dal Consigliere dell'Associazione Noi, Biagio Simonetti, un focus sull’innovativo progetto “PLES” (Presidio Logistico di Educazione e Salute) e la Mutua Cesare Pozzo, attraverso cui si possono assicurare le migliori prestazioni sanitarie nei territori dove si manifesta il bisogno su tutto il territorio italiano.

Quest'anno Mario Baccini e Roberto Marta hanno consegnato il premio in memoria di Luciano Marta, fondatore dell'Associazione Noi, all'onorevole Antonio Maria Rinaldi per la sua azione di supporto alle persone con disabilità gravi. Il suo attivo apporto si manifesta sia attraverso azioni di sostegno ad organizzazioni specializzate sia attraverso la sua azione politica all’interno del Parlamento Europeo per sostenere iniziative nel “terzo settore” volte a garantire la tutela e l’aiuto ai più deboli. A condividere il premio la moglie di Rinaldi, la sig.ra Gabriela Gaber, che è promotrice di diverse azioni di solidarietà a favore di famiglie con persone diversamente abili. La signora Gabriela, detta Gabi, è mamma di due ragazzi di cui uno diversamente abile e conosce in prima persona le molteplici esigenze di una famiglia con persone bisognose di assistenza. Ha creato un blog di pensieri positivi “Milleunsorriso” per trasmettere luce e speranza, ottimismo e fede a lettori di tutte le età.