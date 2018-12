Ncc, continua la protesta contro il governo: "Mattarella non firmi il decreto"

Continua la protesta degli Ncc a Roma contro le nuove disposizioni del governo che disciplinano il settore. Alcune centinaia di autovetture a Noleggio con Conducente si sono radunate nuovamente a piazza della Repubblica, che è stato chiusa dalla Polizia Locale.

Il testo, inizialmente parte del maxi emendamento alla manovra e poi stralciato, prevedeva in particolare che gli Ncc potranno operare in ambito provinciale senza dover più tornare in rimessa a patto di avere già nel foglio di servizio più prenotazioni oltre alla prima. Un gruppo ristretto di vetture Ncc si è radunato anche in piazzale Ugo La Malfa, vicino al Circo Massimo. Un centinaio di vetture sono arrivate invece partendo in corteo dall'aeroporto di Fiumicino. Non sono stati registrati episodi di tensioni da parte dei manifestanti.

In piazza è spuntata una bara avvolta nel tricolore con sopra la scritta: "Libertà assassinata dal governo del cambiamento". Uno striscione, posto accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, sintetizza i motivi della protesta con la frase: "Il governo del cambiamento paga la cambiale elettorale ai tassisti. Rischio chiusura per 80 mila imprese Ncc". Sotto particolare attacco sono anche alcuni esponenti del Movimento cinque stelle. "Virginia sono 30 anni che aspettiamo un bando per autorizzazione Ncc", si legge su alcuni cartelli dei manifestanti, ai quali si aggiungono "Toninelli e Taverna come Alemanno, il potere ai collusi" e "Alemanno ci ha reso illegali, M5s ci ha fatto fuori".

“Tra cinque giorni saremo dei fuorilegge, il decreto imposto dal Governo è, dal nostro punto di vista, incostituzionale". Così commenta duramente il presidente di Federnoleggio Confesercenti Luigi Pacilli, annunciando la prosecuzione dello stato di mobilitazione dell'associazione. "Oggi siamo nuovamente in piazza - prosegue il presidente di Federnoleggio - per chiedere norme di buon senso. Se entrano in vigore le nuove normative, in barba al principio della concorrenza, si favoriranno solo i tassisti e l'associazione autonoleggiatori Anar, gli unici con cui il governo si è confrontato. Vogliamo continuare a svolgere la nostra attività, salvare il lavoro di migliaia di aziende e dei propri dipendenti. Auspichiamo che il presidente della Repubblica Mattarella, che riceverà una delegazione di NCC, accolga la nostra istanza e non firmi il decreto".