Neonato trovato morto: choc ad Ardea. Scomparsa la madre del piccolo

Choc ad Ardea: neonato trovato morto dai carabinieri. Il piccolo di due mesi era stato affidato dalla madre, una giovane di 21 anni, ad una vicina. Ancora da capire le cause del decesso.

A fare la macabra scoperta i Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo e del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, intervenuti presso il comprensorio "Lido Le Salzare" in via Ancona 44. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha attribuito il decesso a verosimili cause naturali, non avendo rinvenuto sul corpo del neonato segni di violenza. Dalle prime ricostruzioni, la madre circa 3 giorni prima si era allontanata per motivi di lavoro lasciando il piccolo ad una vicina di 63 anni.

La donna, nel corso della mattinata, ha notato una fuoriuscita di sangue dal naso del bambino e ha allertato il 118. All'arrivo dell'ambulanza il bambino era però purtroppo già deceduto. Il corpo è stato portato presso il Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata per il successivo esame autoptico, che chiarirà le cause della morte. Si sta cercando per informala la madre, attualmente introvabile.