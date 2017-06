Nessun rimborso per un evento annullato: l'Antitrust multa “Dinner in the sky”

Vendono biglietti per eventi mai realizzati, senza rimborsare nessuno. Scatta la multa dell'Antitrust per l'azienda “Dinner in the Sky”.

Bufera intorno a “Dinner in the Sky”, l'azienda che organizza cene, pranzi o cocktail su di una piattaforma sospesa nel vuoto a 50 metri d’altezza, caratterizzati dalla vista panoramica della città scelta come location dell’evento, nonché da menu preparati da chef rinomati. A seguito della cancellazione dell’evento, previsto a Roma nel periodo tra il 15 settembre ed il 2 ottobre 2016, e poi posticipato al maggio 2017, gli organizzatori hanno inviato ai consumatori già in possesso del biglietto una comunicazione. Il riconoscimento di una “gift card” della validità di tre anni da poter utilizzare per eventi sul territorio italiano, senza riconoscere alcun diritto al rimborso su richiesta dei consumatori. E' così scattata la denuncia del Codacons all'Antitrus, che ha condannato ad un sanzione di 15mila euro alla società DTS Europe Oü, di 15mila alla società Skyworld Limited e di 10.000 mila euro alla società Sky Ticketing Limited.

“Ora tutti gli utenti che hanno acquistato il biglietto per “Dinner in the Sky” a Roma hanno diritto a rimborso integrale di quanto pagato – spiega il presidente Codacons Carlo Rienzi – Gli interessati potranno utilizzare il modulo di richiesta che nelle prossime ore sarà pubblicato sul sito www.codacons.it e, se non saranno riconosciuti i loro diritti, sarà inevitabile una denuncia del Codacons in Procura contro gli organizzatori dell’evento per truffa aggravata”.