Neve, Frusinate imbiancato: i primi fiocchi mandano in tilt A1 e Cassino-Sora

Il Frusinate colpito dalla neve: i primi fiocchi del 2019 mandano in tilt la viabilità del basso Lazio. Code e disagi sulla A1 e sulla superstrada Cassino-Sora, dove alcuni mezzi pesanti hanno perso aderenza a causa del ghiaccio e sono usciti di strada.

Neve ad alta quota nel Frusinate ma anche nella Valle del Liri e nel Cassinate. I primi fiocchi di neve nelle pianure ciociare sono iniziati a cadere poco prima dell'alba di venerdì.

Disagi consistenti alla viabilità soprattutto lungo l'A1, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore, e lungo la superstrada Cassino-Sora dove alcuni mezzi pesanti hanno perso aderenza a causa del ghiaccio e sono usciti di strada. Nessun ferito ma traffico in tilt. Nei paesi di montagna la situazione seppur difficile è ritenuta sotto controllo. La viabilità più compromessa riguarda anche la statale per Forca d’Acero e per Sora. In azione volontari della protezione civile e mezzi spazzaneve di Astral, provincia e comuni. Imbiancata e suggestiva come non mai l'abbazia di Montecassino.

Problemi anche sulle linee ferroviarie, con ritardi oltre un’ora sulla tratta Cassino-Roma.

Si consiglia di mettersi in auto solo se indispensabile e muniti di gomme termiche e/o catene, osservando la massima prudenza.