Niente isola dei famosi, meglio il teatro. Gigi e Andrea di nuovo in scena

Ritorno in grande per lo storico duo Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, che, dopo aver rifutato l'Isola dei Famosi, torna in scena con “Ci do...che c ido...che ci do...”.



Appuntamento con il duo comico fissato per martedì 24 gennaio, quando andrà in scena al Golden di Roma l'esordio del nuovo spettacolo diretto da Gigi Sammarchi: “Ci do...che c ido...che ci do...”. Lo spettacolo ripercorre la vita artistica e non solo dei due, dalla nascita ai giorni nostri. Dagli esordi con Francesco Guiccini alla Tv con Sandra Mondaini, poi cinema, teatro e tanto altro.



Un'occasione per vedere gli sketch più famosi ed amati, insieme ed altri meno conosciuti e inediti. Ad impreziosire lo spettacolo ospiti a sorpresa e colleghi, pronti a ricordare una delle coppie comiche più longeve del panorama italiano.

Lo spettacolo sarà in scena a Roma anche il 26 e il 27 gennaio, per poi proseguire la tournèe in tutta Italia.