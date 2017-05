Nirvana, musica grunge e look d'epoca. Al Quirinetta ri-esplodono gli anni '90

I Nirvana tornano a Roma, esplodono gli anni '90. Al Quirinetta si rivive la storica stagione grunge, look e suoni d'epoca per un'atmosfera fedelissima.

Torna il format internazionale “Heroes”, che ripropone fedelmente i grandi concerti della storia del rock. Costumi originali e riproduzioni ad hoc, uno show che coinvolge a 360 gradi anche il pubblico. Pe runa notte si tornerà ai mitici anni '90, con e lire, i capelli lunghi, le camicie a quadri e i felponi con il cappuccio. Della leggenda dei Nirvana, che sono riusciti ad imporsi in pochissimi anni, interpretando l’umore di un’intera generazione e trasformando l’alternative rock in un fenomeno di massa. Il simbolo di un'intera generazione, di diritto nell'olimpo della musica.

Alle 23 in programma la proiezione del rockumentary Kurt Cobain: Montage of Heck. Un film documentario del 2015 diretto da Brett Morgen sulla vita del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2015. Il documentario include materiale preso da varie performance dei Nirvana e brani inediti, filmini amatoriali, registrazioni, disegni, fotografie, giornali, nastri demo, e testi di canzoni. Sono presenti interviste ai genitori di Cobain, alla sorella Kim, all'ex fidanzata, a Courtney Love e a Krist Novoselic, bassista dei Nirvana.

A mezzanotte il live dei Bleach, la più importante tribute band dei Nirvana in circolazione, che mette in scena uno spettacolo di grande impatto dal punto di vista della fedeltà della rappresentazione. Da 'Smells like teen spirit' a 'Lithium' passando per 'Heart shaped box' e 'Rape me', con la mitica Fender Jaguar, scenografie fedelmente riprodotte, costumi e l'atmosfera di un vero concerto dei Nirvana.