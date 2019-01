Nomade prima ruba auto, poi chiede 1000 euro per il riscatto: arrestato

Nomade prima ruba l'auto ad un tunisino di 39 anni, poi gli chiede 1000 euro per riaverla indietro: arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur un 40enne domiciliato presso l’insediamento di Castel Romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di estorsione.

Lo scorso 5 gennaio, infatti, il cittadino tunisino aveva denunciato il furto del veicolo ai Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, segnalando anche di essere stato avvicinato da due uomini che gli avevano richiesto denaro contante per la restituzione.

I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno organizzato quindi un servizio in borghese e si sono presentati all’incontro che vittima e estorsore avevano pianificato per lo scambio.

L’incontro è avvenuto martedì pomeriggio, nei pressi di Castel Romano dove i militari hanno bloccato il malvivente e recuperato il veicolo, parcheggiato poco distante, poi restituito alla vittima.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Indagini sono in corso al fine di dare un volto anche al complice.