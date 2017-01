Nomadi scatenati, cittadino denuncia furto d'auto: presi. Sono di Salone

Nella notte tra domenica e lunedì, nei pressi di un parcheggio situato a pochi passi dalla Via Nomentana e via di Casal Boccone, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno arrestato 3 nomadi, di 19, 20 e 27 anni, con precedenti specifici, domiciliati nell’accampamento di via di Salone, per aver tentato di rubare un’auto.

A dare l’allarme al NUE 112, un cittadino che stava passeggiando con il cane. L’immediato intervento della pattuglia dei militari, ha poi permesso di arrestarli tutti.

I militari hanno constatato che i 3 avevano già forzato lo sportello lato guida dell’auto, con alcuni attrezzi da scasso rinvenuti a terra e stavano tentando di forzare il nottolino dell’accensione. I ladri sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.