Nomentano, è morta la diciassettenne che si è gettata dal settimo piano

Finisce in tragedia la vicenda del quartiere Nomentano: è morta la ragazza diciassettenne che si gettò dal settimo piano di un palazzo.

Nulla da fare per l'adolescente gettatasi da un palazzo di via Agrigento, al Nomentano, trasportata d'urgenza ed operata all'Umberto I. Dalle prime verifiche sembra che la giovane sia partita ieri mattina da Orvieto, dove viveva, con un treno e abbia raggiunto Roma. Si ipotizza che abbia scelto un palazzo a caso per compiere il gesto. Nel pianerottolo del settimo piano gli agenti hanno trovato una giacca e uno zaino della minorenne. Sule cause del gesto, ancora ignoto, indagano gli agenti del commissariato Porta Pia della polizia di Stato.