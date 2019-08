Non dorme da 10 giorni, uomo accoltella 2 coinquilini: ragazzo in fin di vita

Tentato omicidio martedì mattina alle 8:15 in via Caselette, in zona Cassia, a Roma. Un 50enne romano ha accoltellato i suoi due coinquilini: un uomo di 42 anni e il figlio di 19 che, a causa delle ferite riportate, è in pericolo di vita.

A scatenare l'azione del 50enne un problema di insonnia che lo aveva tenuto sveglio per almeno 10 giorni di fila. Per questo era stato ospitato dal 42enne e da suo figlio. Lunedì sera però la lite, per futili motivi, finita con il tentato omicidio di questa mattina.

Trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea il 42enne mentre il ragazzo è stato portato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Per le ferite riportate sul corpo e sul volto, il 19enne rischia la vita.

È stato invece accompagnato all'ospedale San Filippo Neri il 50enne che, nelle prossime ore, sarà portato dai carabinieri della Compagnia Roma-Cassia nel carcere di Regina Coeli.