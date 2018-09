Nonno non accetta la fidanzata del nipote e dà fuoco alla casa dove vive

Nonno, contrario alla relazione sentimentale che il nipote convivente intratteneva con una donna di nazionalità brasiliana, incendia la casa e fugge via: folle gesto di un 82enne a Castelverde.

Le fiamme, verosimilmente innescatesi dalla stanza occupata dal nipote, si sono propagate per tutti i vani, provocando danni e la parziale inagibilità dell’appartamento sito al piano superiore dello stabile, di proprietà di altri familiari. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Roma che hanno messo in sicurezza la casa. Le immediate indagini hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e di rintracciare il piromane.

Una volta fermato, l’82enne, in ragione delle sue precarie condizioni di salute fisiche e mentali, è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico dell’ospedale civile di Tivoli “San Giovanni Evangelista”. L’appartamento incendiato è stato sottoposto a sequestro.