Notte da leoni in discoteca, stordito si allontana. Salvato dalla polizia

Dopo una notte folle in discoteca con gli amici ed il fratello, si allontana e fa perdere le sue tracce. Il ragazzo disperso è stato ritrovato in strada dalla Polizia di Stato, in stato confusionale. È stato riportato a casa senza bisogno dell'intervento dei medici.

Doveva essere una serata tranquilla trascorsa in discoteca insieme al fratello e ad alcuni amici. Tutto era andato per il meglio: divertimento, condivisione e atmosfera pre-natalizia. Ad un certo punto però è salita la preoccupazione, perché uno dei due fratelli, all'insaputa di tutti gli altri della compagna, si è allontanato. L'ansia, per loro fortuna, grazie all'intervento degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Sicurezza, in servizio presso il Corpo di Guardia della Questura di Roma, è durata poco.

I poliziotti, infatti dopo aver ricevuto la segnalazione hanno intensificato il pattugliamento ritrovandolo, in stato confusionale, poco lontano dalla discoteca.

Sebbene disorientato, il ragazzo non ha avuto bisogno di personale medico ed è stato portato a casa dal fratello, avvisato dagli stessi poliziotti.