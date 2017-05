Notte dei musei, mostre e spettacoli straordinari: ingresso gratuito

Notte dei musei, sabato 20 maggio tornano mostre, eventi e spettacoli straordinari al costo d'entrata di un solo euro.

Torna, simultaneamente in trenta paesi europei, “La Notte dei Musei, un un invito eccezionale ad visitare musei civici, musei statali e altri spazi espositivi e culturali della città dalle 20.00 alle 2.00. Un invito imperdibile a scoprire i luoghi di cultura della Capitale, con musei civici, musei statali e altri spazi espositivi e culturali della città straordinariamente aperti dalle ore 20 fino alle 2 di notte (ultimo ingresso ore 01.00). Un’occasione unica per visitare in orario serale le mostre permanenti e temporanee degli spazi coinvolti pagando il biglietto d'ingresso al museo 1 euro, oppure ad ingresso completamente gratuito dove espressamente previsto.

Tra i principali musei e spazi culturali coinvolti ricordiamo: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Macro, Macro Testaccio, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Mercati di Traiano, Musei di Villa Torlonia, Teatro di Villa Torlonia, Galleria d’Arte Moderna di Roma, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro Canonica, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo Civico di Zoologia, Accademia Nazionale di San Luca, Accademia D’Armi Musumeci Greco, Carcer Tullianum, Casa dell'Architettura – Acquario Romano, Chiostro del Bramante, Complesso del Vittoriano, Palazzo delle Esposizioni, Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, Museo del videogioco Vigamus, Auditorium Parco della Musica, Polo Museale Sapienza Università di Roma.