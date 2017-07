Notte di grande boxe al Foro Italico: il romano De Carolis sfida Polyakov

Foro Italico, notte di grande boxe. Il romano De Carolis sfida il russo Polyakov nelo scontro dell'anno.

Appuntamento lunedì 24 giugno con il match dell'anno, valido per il titolo internazionale WBA dei pesi supermedi. Un evento imperdibile in scena nella suggestiva cornice del Centrale Live del Foro Italico di Roma, trasmesso in diretta non solo su TV8 ma anche su Sky Sport. Per una notte di grande boxe la telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, voce per eccellenza del calcio, prestata per una notte alla boxe. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, Alessandro Duran, ex campione di pugilato. Uno spettacolo di sport ma anche di intrattenimento, impreziosito dallo studio pre e post match, condotto eccezionalmente da Diletta Leotta, altro volto di punta di Sky Sport, che raccoglierà i commenti a caldo degli appassionati della nobile arte, come il giornalista Giuseppe Cruciani, lo chef Alessandro Borghese, il maestro pasticciere Iginio Massari, che vanta un passato da boxeur, e gli ex pugili Mauro Galvano, già campione del Mondo dei supermedi, e Silvio Branco, pluricampione del Mondo dei pesi medi, supermedi e mediomassimi. Altra novità, il Foro Italico di Roma, Centrale Live, che dopo sei anni torna a ospitare un ring di fronte a migliaia di persone, grazie anche all’eccezionale supporto del Coni.