Nove spacciatori in arresto nel centro della movida di San Lorenzo

Nove spacciatori che vendevano hashish, cocaina e marijuana a San Lorenzo sono finiti in manette durante un'operazione dei Carabinieri.

L’indagine, denominata Latium, è stata avviata nel marzo 2016, quando una donna propose l'acquisto di stupefacenti ad alcuni militari in borghese. Nel corso delle indagini erano arrestate in flagranza 23 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, e sequestrati circa 15 Kg di sostanze tra hashish, marijuana e cocaina e circa 16 mila euro, provento dell’attività illecita.

L'ultima operazione ha portato all'arresto di nove persone di origine magrebina che svolgevano l'attività di pusher soprattutto in via Sabelli, crocevia dei consumatori, lontana dai locali della movida notturna e da occhi indiscreti. I Carabinieri hanno pedinato a lungo gli arrestati, documentando episodi si cessione e consumo di droga in strada.