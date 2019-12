Nuovi bus per Roma, Raggi "deporta" i giornalisti alla fabbrica di Avellino

Comune di Roma, Atac e l'Industria Italiana Autobus presentano la nuova flotta di bus del 2020 venerdì 20 dicembre. Ma il Campidoglio per questo ultimo appuntamento annuale di “+BusXRoma” si supera: l'appuntamento non come di consueto in una periferia romana, ma direttamente in fabbrica ad Avellino.

L'appuntamento per i giornalisti è infatti per le 11:45 presso lo stabilimento di Industria Italiana Autobus in via Fondo Valle Ufita a Flumeri, provincia di Avellino. Saranno presenti il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’amministratore delegato Industria Italiana Autobus Giovanni De Filippis e il presidente di Atac Paolo Simioni.

“Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della città, in particolare nelle periferie. Proprio in questi giorni abbiamo infatti ordinato 97 nuovi mezzi, con un investimento di 30 milioni”, aveva scritto mercoledì Raggi su Facebook. E così il sindaco ha pensato di invitare tutti in fabbrica per poter mostrare le proprie creature: peccato che a 48 ore dall'acquisto dei mezzi da parte del Comune, la Raggi in fabbrica potrà mostrare giusto qualche modellino o un facsimile destinato però a qualche altra città.

Ma il Comune ha pensato proprio a tutto: per i giornalisti interessatati a seguire in loco la presentazione, saranno disponibili delle navette da via da via San Pietro in Carcere (angolo Fori Imperiali) dalle ore 7.30 alle 8.