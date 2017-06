Nuovo calendario scolastico: il 15 settembre il via alle lezioni

Scuole, dalla Regione arriva l'ok per il calendario 2017/2018. Si inizierà l'anno scolastico il 15 settembre, per chiudere l'8 giugno.

Dalla Regione arriva la ratifica del nuovo calendario scolastico, valido per tutte le strutture di ogni ordine e grado. Le lezioni 2017/2018, per il quarto anno consecutivo dopo l’approvazione del calendario pluriennale, inizieranno infatti il 15 settembre 2017 e termineranno l’8 giugno 2018. Per le scuole dell’infanzia il termine è invece il 30 giugno 2018. Ad annunciarlo il vicepresidente alla Regione, con delega alla Scuola,Massimiliano Smeriglio: “A pochi giorni dalla chiusura dell’anno scolastico, confermiamo il calendario pluriennale, strumento adottato per venire incontro alle esigenze organizzative di scuole, alunni e famiglie. La Regione Lazio nei prossimi mesi concluderà la consegna in tutte le scuole secondarie di secondo grado del kit 3D formato da stampante, scanner, tablet e piattaforma digitale, già consegnato in 200 scuole; mentre con Scuola di Squadra le nuove attrezzature sportive sono arrivate in 230 istituti. Parallelamente a questi due progetti proseguiamo sulla strada dell’incremento dell’offerta formativa grazie al bando Fuoriclasse riservato ai progetti speciali per le scuole”



Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché garantiscano l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana). La sospensione delle lezioni è stabilita per le festività nazionali del 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, 1 aprile Pasqua, 2 aprile Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, Festa del Santo Patrono. Scuole chiuse, inoltre, dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 per le vacanze di Natale e dal 29 marzo al 3 aprile 2018 per quelle pasquali.