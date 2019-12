Olimpiadi 2026, Zaia e Fontana affondano Roma: “Non sono bravi come noi”

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al seminario sui Giochi di Milano-Cortina organizzato dal Cio a Palazzo Pirelli di Milano, il presidente leghista della Regione Veneto Luca Zaia e quello della Lombardi Attilio Fontana affondano Roma: “Saremo più forti della loro inefficienza”.

"La garanzia della cooperazione di tutte le istituzioni di Milano-Cortina riuscirà a sconfiggere tutta l’inefficienza romana - ha detto Fontana - se poi arriverà l’autonomia, sarò ancora più tranquillo".

"Se a Roma fossero bravi come noi - ha spiegato Zaia - avremmo risolto tutti i problemi. Come dico sempre ai miei collaboratori, solo i pessimisti non fanno fortuna. Questo deve essere il mantra. Abbiamo la responsabilità di far bene e sappiamo che siamo degli innovatori. Noi siamo abituati a fare una bella figura”.