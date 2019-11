Roma

Martedì, 12 novembre 2019 - 19:52:00 Omicidio a Roma, uomo ucciso a martellate in un'azienda: il figlio confessa L'uomo, 76 anni, trovato morto in un'azienda di via Soriso, in zona Aurelio. Ad ucciderlo il figlio 40enne con precedenti

Ha confessato di aver ucciso suo padre con una martellata in testa il 40enne fermato dai poliziotti del commissariato Aurelio e dai colleghi della Squadra Mobile per l'omicidio di Adolfo Ciammetti, 76enne ritrovato morto martedì pomeriggio alle 17.49 nella sua azienda di via Soriso, in zona Aurelio, nella Capitale. La vittima, secondo quanto si apprende, non era raggiungibile da questa mattina e la figlia aveva deciso di denunciare la sua scomparsa alla polizia. Sono iniziate immediatamente le ricerche che nell'arco della giornata hanno portato all'arresto del 40enne. Il fermato avrebbe diversi precedenti penali tra cui quello per truffa. Uomo ucciso a martellate: a base omicidio motivi economici Ci sarebbero motivi economici e attriti familiari alla base della lite che ha portato all'omicidio di Adolfo Ciammetti. Secondo una prima ricostruzione, il 40enne, dal nome Daniele, avrebbe chiesto dei soldi a suo padre che si sarebbe opposto. Lì sarebbe nata una lite finita poi in tragedia.