Omicidio di Macerata, a Roma il 5 maggio i funerali di Pamela Mastropietro

Si svolgeranno sabato 5 maggio a Roma i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a fine gennaio a Macerata.

La cerimonia funebre è prevista in mattinata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, distante poche decine di metri dalla casa dove Pamela viveva.

Attese centinaia di persone alla celebrazione funebre visto il forte impatto emotivo che la vicenda della sua morte ha avuto, nelle scorse settimane.I funerali arrivano a distanza di oltre tre mesi dalla morte di Pamela, per dare il tempo agli investigatori di Macerata di indagare sulla vicenda.