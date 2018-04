Omicidio di Macerata, il 5 maggio lutto cittadino per i funerali di Pamela

Uccisa e fatta a pezzi in circostanze misteriose, ancora da chiarire. Sabato 5 maggio Roma si ferma in concomitanza con i funerali di Pamela Mastropeitro: proclamata giornata di lutto cittadino.

Il sindaco Virginia Raggi ha ordinato per tutta la giornata l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e listate a lutto in tutti gli edifici comunali e delle aziende e fondazioni che fanno capo al Campidoglio. Anche gli eventi culturali, sociali e sportivi che si svolgeranno in città nella giornata sono tenuti a manifestare "nelle forme ritenute piu' opportune il dolore e la partecipazione dell'intera città".