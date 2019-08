I funerali di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà della Lazio ucciso mercoledì poco dopo le 19 al parco degli Acquedotti a Roma, vietati ai tifosi: si terranno in forma privata.

Lo ha deciso il Questore di Roma, Carmine Esposito, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. "Il rito funebre celebrato in forma pubblica, con grande risalto mediatico, potrebbe determinare gravi pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica", si legge nel provvedimento del Questore.