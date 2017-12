Omicidio Mollicone, è un carabiniere il quinto indagato per il delitto di Arce

Spunta un quinto indagato per l'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa 18enne uccisa nel 2001 ad Arce, provincia di Frosinone, in circostanze ancora da chiarire.

La settimana scorsa è stato indagato un carabiniere in servizio a Cassino, ora nel mirino finisce un altro militare. Il quinto indagato, all'epoca, era infatti in servizio presso la caserma di via Valle, l'ultimo luogo in cui la giovane è stata vista entrare prima di scomparire nel nulla ed essere ritrovata morta.

Il carabiniere, oggi in servizio in una compagnia carabinieri di nord di Roma, era già finito nel registro degli indagati qualche anno fa sempre per l’omicidio della 18enne, ma poi la sua posizione venne archiviata. A inizio novembre, dopo una nuova perizia sul cadavere, sul tavolo della Procura di Cassino ecco però arrivare le oltre 250 pagine di relazione del medico legale Cristina Cattaneo, che hanno riaperto il giallo a distanza di 16 anni.