Omicidio Sacchi, Anastasia fa ricorso al Riesame: con lei anche altri indagati

Omicidio Luca Sacchi, sarà il tribunale del Riesame il prossimo step dell'inchiesta. Al collegio della libertà, salvo ripensamenti dell'ultima ora, intenderanno rivolgersi tutti i protagonisti della vicenda raggiunti da misura cautelare, a cominciare dalla fidanzata della vittima, Anastasia Kylemnyk, da una settimana sottoposta all'obbligo di firma presso una stazione dei carabinieri.

Al Riesame ricorreranno anche gli altri indagati finiti in carcere per l'inchiesta relativa alla morte del personal trainer di 24 anni raggiunto da un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub: da Valerio Del Grosso, che ha materialmente sparato il colpo mortale d'arma da fuoco, al complice Paolo Pirino, da Marcello De Propris, che ha fornito l'arma al primo ragazzo, a Giovanni Princi, l'amico di liceo di Sacchi ritenuto dalla procura colui che, assieme ad Anastasia, ha gestito le fasi della trattativa finalizzata all'acquisto - poi saltato - di 15 kg di marijuana in cambio di 70mila euro.

In attesa dell'udienza fissata davanti al collegio, tra lunedì e mercoledì prossimi, prenderanno il via le operazioni tecniche “irripetibili” per l'esame di alcuni reperti ritenuti fondamentali in questa storia: si comincerà con l'analisi dei cellulari (sequestrati dai carabinieri) in uso a Princi e Anastasia (due smartphone a testa) e si proseguirà con gli accertamenti sullo zainetto rosa (dove erano custoditi i 70 mila euro), sull'auto e sul portafogli della ragazza.