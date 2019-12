Omicidio Sacchi, il killer Del Grosso al gip: “Non volevo uccidere Luca”

“Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo un’arma in mano”. Lo ha detto Valerio Del Grosso, il ragazzo 21enne che ha sparato a Luca Sacchi, in una dichiarazione spontanea davanti al gip di Roma Costantino De Robbio e al pm Nadia Plastina, nel corso del nuovo interrogatorio di garanzia.

L'indagato, difeso dall'avvocato Alessandro Marcucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere così come il computato nel delitto, Paolo Pirino.

Nel carcere di Regina Coeli sono poi in corso gli interrogatori di garanzia per Giovanni Princi e Marcello De Propris, arrestati entrambi venerdì. De Propris, è accusato di concorso in omicidio per avere fornito ai killer la pistola utilizzata poi per uccidere Sacchi mentre a Princi, ex compagno di scuola della vittima, è contestato il tentativo di acquisto di 15 chili di droga insieme a Anastasia Kylemnyk, sottoposta all'obbligo di firma, che sarà interrogata domani.

"Princi è addolorato per la morte del suo amico Luca Sacchi al quale era legatissimo. Per lui è stata una vicenda dolorosissima", ha affermato l’avvocato Massimo Pineschi, legale del giovane amico di Luca Sacchi che oggi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. "So che anche i genitori di Princi, con i quali ho parlato, sono sconvolti per quanto accaduto - aggiunge l'avvocato -. Il mio assistito è scosso, è alla sua prima esperienza detentiva, potete immaginare come sta. Valuteremo il ricorso al Riesame dopo avere letto tutti gli atti". Anche Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, ha scelto di non rispondere al giudice.