Omicidio Sacchi, il Riesame dice no: respinti i ricorsi di Anastasia e Princi

Omicidio Luca Sacchi, il tribunale del Riesame della Capitale ha respinto l'istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dalle difese della fidanzata del personal trainer Anastasia Kylemnyk e dell'amico Giovanni Princi.

Per la 25enne resta dunque in vigore la misura dell'obbligo di firma. Giovanni Princi invece resta resta in carcere. I due sono accusati del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di droga, operazione che sarebbe dovuta avvenire nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot pub in zona Appia. Notte che verrà invece ricordata per la morte del 24enne Luca Sacchi.

Le motivazioni del tribunale del Riesame arriveranno entro 45 giorni.