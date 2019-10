Omicidio Sacchi, la verità nei tabulati: l'amico di Luca parlò con i killer

Emergono le prime verità sull'omicidio di Luca Sacchi. Dai primi risalutati sui tabuati telefonici delle persone coinvolte nel delitto, sarebbero emersi contattati tra Giovanni Pirinci, amico del liceo del personal trainer ucciso, e i due killer Paolo Pirino e Valerio Del Grosso.

La figura di Pirinci riapparso nei radar di Luca solamente 5 o 6 mesi fa, diventa quindi fondamentale nella vicenda. Pirinci, che ha al suo seguito precedenti per droga, potrebbe essere il legame tra Luca e Anastasia ed i spacciatori di San Basilio. Tra Pirinci ed i pusher ci sarebbe stati infatti contatti già diversi giorni prima dell'omicidio, avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre davanti al John Cabot, pub in zona Appio.

Per avere un quadro più dettagliato possibile della vicenda, i cellulari sequestrati dai carabinieri del Nucleo Investigativo e al vaglio del pm di Roma, Nadia Plastina, sono almeno cinque. Tra questi figurano sicuramente quelli di Luca, della fidanzata Anastasia, dei due killer Valerio Del Grosso e Paolo Pirino e quello dell'amico Giovanni Pirinci. Gli accertamenti degli investigatori continuano sui contatti, pregressi e successivi, all'aggressione mortale.

Inoltre è emerso un particolare inedito dall'autopsia effettuata sul corpo di Luca: il ragazzo si è difeso parandosi la faccia con le braccia da una serie di colpi di mazza da baseball. Sono diversi infatti i lividi sulle braccia di Luca che sono compatibili con il fatto che il giovane si sia parato il volto. Questa novità porterà gli investigatori a rivedere nuovamente la dinamica dell'omicidio. Ad ora la mazza sembrava essere stata utilizzata solo contro Anastasia, come raccontato da lei stessa, per stordirla e sfilarle lo zainetto contenete i soldi.

Infine è arrivato il via libera della Procura di Roma per poter svolgere i funerali di Luca: il pm Nadia Plastina ha disposto il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia.

Omicidio Sacchi, audizioni testimoni previste prossima settimana

Sono previste per la prossima settimana in procura le audizioni di alcuni dei testimoni presenti sul luogo dell'omicidio di Luca Sacchi. Tra questi, non è escluso che ci possa essere anche Anastasia.