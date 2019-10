Omicidio Sacchi, le parole del testimone e l'errore di Del Grosso: la verità

Omicidio Luca Sacchi, la controversa versione dei fatti di Anastasiya Kylemnyk confermata da un testimone: prima la ragazza è stata colpita alla testa con la mazza ritrovata venerdì, poi Luca ha attaccato Pirino ed infine Del Grosso gli ha sparato da un paio di metri.

A scriverlo è il gip Corrado Cappiello nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere lunga 8 pagine, con la quale ha convalidato il fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell'omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 23 ottobre davanti al John Cabot, pub in zona Appio.

Un testimone, “amico di Luca sacchi, presente al momento dei fatti ha dichiarato di aver raggiunto verso le 23 circa nei pressi del pub John Cabot, l'amico Luca e la sua fidanzata Anastasia per trascorrere assieme la serata - scrive il gip - allontanatosi di qualche passo per telefonare notava giungere lungo via Bartoloni una vettura di colore grigio con strisce nere sui fianchi che parcheggiava pochi metri di distanza da Luca e Anastasia. Scendevano due uomini entrambi con i capelli corti, uno dei quali indossava una tuta ginnica color nero, mentre l'altro con una tuta ginnica di colore chiaro che reggeva in mano una mazza di colore nero con una sfera all'estremità. I due uomini gridavano alla ragazza di consegnare loro lo zaino che aveva a tracolla e senza attendere la consegna quello con la tuta chiara la colpiva violentemente la testa”.

Secondo il racconto dello stesso testimone, si legge ancora nell'ordinanza, “Luca Sacchi spingeva con forza l'assalitore, facendolo cadere; quindi quello con la tuta nera gli si avvicinava esplodendo ad un paio di metri di distanza un colpo che attingeva Luca alla testa; quindi i due rapinatori fuggivano immediatamente a bordo dell'autovettura sulla quale erano giunti, dileguandosi lungo via Mommsen”.

Nelle otto pagine dell'ordinanza emerge anche un particolare riguardante Valerio Del Grosso. L'indagato infatti non voleva colpire in testa Luca Sacchi ma è stato un errore dovuto al rinculo della pistola. Lo stesso Del Grosso mentre raccontava l'episodio agli amici mimava il gesto della pistola e aggiungeva "ho fatto una cazzata".

Infine per il gip "la volontarietà dell’omicidio quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, appare indiscutibile, tenuto conto dell’arma impiegata, della distanza ravvicinata, nonché della zona del corpo della vittima presa di mira nel corso di una rapina violenta”.