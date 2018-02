Omicidio Varani, Manuel Foffo si gioca la carta della perizia psichiatrica

Omicidio Varani, via al processo d'Appello.

Manuel Foffo, condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio del 23enne Luca Varani, sara' sottoposto a perizia per stabilire la capacita' di intendere e di volere al momento del fatto avvenuto il 3 marzo del 2016 in un appartamento al Collatino al termine di un festino a base di sesso, droga e alcol.



Lo ha deciso la corte d'assise d'appello di Roma che il 6 febbraio affidera' l'incarico al medico legale Antonio Oliva (Universita' La Cattolica di Roma), allo psichiatra Stefano Ferracuti (Universita' La Sapienza di Roma) e al neurologo Marco Molinari (Clinica Santa Lucia di Roma). Al delitto prese parte - secondo la Procura di Roma - anche Marco Prato, suicidatosi poi in carcere a Velletri.