Onlus, sgomberi sospesi. Il Comune prepara le nuove regole delle concessioni

In programma in Campidoglio la sospendere degli sgomberi, in arrivo nuovo regolamento per le concessioni degli immobili.

La Giunta si muove in merito alla vicenda che ha visto lo sfratto di alcune Onlus, tra cui quella al Rialto S. Ambrogio, rientrare nel piano di riacquisizione del patrimonio del Comune. Ad annunciare l'interevento della Giunta è Andrea Mazzillo, assessore al Bilancio e Patrimonio: “Domani verrà sottoposta all’approvazione della Giunta Capitolina una memoria che, sostanzialmente, recepisce l’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina lo scorso 9 febbraio. Sulla base del provvedimento che verrà approvato, daremo mandato agli uffici di sospendere i provvedimenti di rilascio degli immobili dati in concessione per attività senza fine di lucro, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sulle concessioni attualmente in discussione presso la competente commissione Patrimonio di Roma Capitale”.

Proprio in merito allo sgombero di Rialto, palazzo ospitante diverse associazioni culturali, Mazzillo ha risposto: “Si tratta di un’attività già programmata da tempo dal dipartimento competente per riacquisire al patrimonio comunale un bene necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Municipio e ridurre quindi i fitti passivi a carico di quest’ultimo. L’amministrazione si è comunque immediatamente attivata –ha assicurato l’assessore– per individuare una collocazione alternativa a favore delle associazioni che operavano all’interno dell’immobile, in considerazione dell’importante attività di interesse pubblico e sociale svolta in particolare sui temi dell’acqua pubblica e dell’ambiente”.