Opa sulla Roma del magnate della Toyota Usa. E il titolo vola in borsa: +16%

Effetto Dan Friedkin sulla As Roma. Dopo la notizia del forte interessamento del magnate della Toyata Usa nei confronti della squadra del connazionale James Pallotta, il titolo dei giallorossi vola ancora a Piazza Affari: +16%.

Nuova seduta di forti rialzi per la As Roma a Piazza Affari con il titolo che, dopo una fase in asta di volatilità, avanza del 16% a 0,68 euro, bissando il rally di mercoledì. Ad alimentare la speculazione in Borsa sono le indiscrezioni sulla disponibilità del magnate americano Dan Friedkin ad acquistare la squadra di Pallotta: il Ceo di CEO Gulf States Toyota Distributors ha pronta un'offerta da 600 milioni per prendersi la società giallorossa.

Friedkin, secondo Forbes, vanta un patrimonio personale da 4,1 miliardi di euro, e guida la compagnia texana “The Friedkin Group”, con base a Houston. Le ambizioni di manager di una squadra sportiva non sono inedite per il magnate amerciano, visto che due anni fa ha tentato l'acquisto della squadra di basket Nba degli Houston Rockets.