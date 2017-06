Ordine dei medici, cercasi presidente. Il senatore De Lillo scende in campo

Ordini dei medici, via alle elezioni: 43mila medici pronti al voto. Scende in campo anche il senatore Stefano De Lillo, cardiologo e medico dello sport.

Si avvicinano le elezioni per il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici, l'ordine professionale più grande d'Europa, che in autunno porterà al voto i circa 43mila camici bianchi di Roma e provincia. Pronto alla discesa in campo il senatore Stefano De Lillo, nato a Roma nel 1962, cardiologo e medico dello sport. L'annuncio ufficiale mercoledì 7 giugno, in una conferenza stampa organizzata alle 18.30 presso l'Auditorium 'Aldo Moro' in via di Campo Marzio 24. Attualmente alla guida dell'Omceo Roma c'e' Giuseppe Lavra, che nel settembre scorso e' stato indicato da un Consiglio straordinario dell'Ordine capitolino a seguito della prematura scomparsa del presidente Roberto Lala.