Orgoglio Eurispes: è tra i più importanti Istituiti di ricerca del mondo

Anche nell’edizione del 2019, l’Eurispes è stato inserito nella classifica degli Istituti più importanti al mondo nell’elenco dei 144 centri di eccellenza definiti come “indipendenti” – “Best Indipendent Think Tanks”.

Il Rapporto sugli Istituti di studi e ricerca indicati come centri di eccellenza a livello internazionale è pubblicato ogni anno dall’Istituto Lauder della Università di Pennsylvania (USA) ed elaborato sulla base del programma “Think Tanks and Civil Societies Program” (TTCSP).

Il Rapporto 2019, pubblicato a gennaio 2020 e giunto alla 14a edizione, opera la selezione su un database di 8.248 centri di studi e ricerche ed è stato elaborato sulla base delle indicazioni e delle informazioni ricevute da 3.974 esperti (degli oltre 68mila invitati a contribuire) di tutto il mondo pervenute all’Università americana nel corso del 2019. La selezione è stata condotta da gruppi di esperti (Experts Panels) organizzati nei cinque Continenti, in 85 Stati, articolati per aree geografiche e settori di competenza, secondo una metodologia scientifica molto articolata e rigorosa illustrata nelle pagine introduttive del Rapporto.

Spiega il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara: “Il riconoscimento che arriva all’Eurispes dall’Università della Pennsylvania conferma il ruolo che l’Istituto ha saputo ritagliarsi con un lavoro costante negli anni, e con un particolare impegno profuso verso una proiezione internazionale che si è evoluta attraverso connessioni di rete, di scambio di informazioni e di confronto con altri centri come il nostro insieme a prestigiose Università in ogni parte del globo. Proprio il termine 'indipendente' porta con sé l’essenza dell’Eurispes, la sua capacità di mantenere intatta, in quasi quarant’anni di attività, una propria forte identità e confermarsi luogo di confronto e di convergenza di culture diverse”.