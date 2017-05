Orgoglio Spallanzani, 80 anni di attività. Zingaretti: “Eccellenza mondiale”

Ottanta anni di attività, l'ospedale Spallanzani compie gli anni. Gli auguri del presidente Zingaretti: “Un'eccellenza mondiale”.

Grande festa per l'istituto Spallanzani, affermatosi come vero e proprio punto di riferimento per le malattie infettive. Alla celebrazione presente Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ha dichiarato orgogliosamente: "Diventare un'eccellenza mondiale, come lo Spallanzani, è stato ed è un grandissimo obiettivo, un qualcosa di miracoloso. Come rimanerlo e continuare in questa crescita, in un tempo in cui, come accaduto in questi ultimi dieci anni, l'Istituto ha vissuto in un sistema commissariato. Ma visto che siamo in un ambito scientifico e la parola 'miracolo' non e' il termine appropriato - ha proseguito Zingaretti -, i risultati che sono stati raggiunti sono esclusivamente figli della passione, della dedizione, dell'amore per questa esperienza e della capacità scientifica che qui sono riuscite a vivere, nonostante la rete di investimenti, del quale lo Spallanzani fa parte, sono stati sempre e continuamente messi in discussione. Quindi e' stata una vittoria doppia".

Una festa per tutti insomma, o quasi. Antonello Aurigemma, Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, punta infatti il dito contro l'amministrazione Zingaretti e dichiara: “Questa mattina si sono celebrati gli 80 anni dell’ospedale Spallanzani, una vera eccellenza non solo della nostra Regione, ma anche un punto di riferimento internazionale con progetti sparsi in numerosi Paesi. Un plauso va alla professionalità e capacità del personale medico, paramedico e ai numerosi ricercatori che, nonostante le difficoltà economiche, sono riusciti a mantenere alti i livelli qualitativi e di eccellenza della struttura. Ci auguriamo che la sanità non continui ad essere considerata dalla Regione un semplice algoritmo algebrico, che serve per far quadrare i conti del disavanzo, ma che inizi ad essere vista, da questa amministrazione, anche in termini di servizio sociale offerto alla cittadinanza, che deve evitare attese di mesi per effettuare semplici esami diagnostici, o di anni per programmare un intervento, o addirittura attese di giorni nei corridoi di un pronto soccorso prima di avere un posto letto. O, peggio ancora, come è successo questa mattina, esaltare le attività dello Spallanzani, mentre a poche decine di metri si impediva ai lavoratori di partecipare ad una giornata di festa, di cui loro sono gli artefici principali, visto che hanno contribuito a rendere grande tale struttura. Invitiamo l’amministrazione regionale a svolgere un ruolo di condivisione su tematiche importanti, non solo tra le forze politiche, ma anche con chi lavora in questo settore tutti i santi giorni. Proprio per tali motivi, convocheremo una audizione in commissione sanità, con i lavoratori che stamani non hanno potuto partecipare all’evento”