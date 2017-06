Orti giardini e piscine: Roma vieta tutto. La Capitale è assetata

Virginia Raggi corre ai ripari e firma un'ordinanza per regolamentare l'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale gestita da Acea Ato 2.

Per ovviare all'inattesa siccità che sta colpendo il territorio del Lazio, il sindaco di Roma ha preferito prevenire ulteriori critiche e incominciare un lavoro di salvaguardia dei bacini idrici del territorio. D'altronde il Comitato del lago di Bracciano si era già mosso i giorni scorsi denunciando per danni ambientali Acea a causa dalle captazioni di acqua che servono a dissetare la Capitale. Il Movimento aveva lanciato l'allarme sottolineando come in un'estate il livello del lago sarebbe sceso di ben 60 centimetri per i prelievi che Acea aveva così programmato: 1800 litri al secondo a luglio, 800 ad agosto e 1600 a settembre.

Ma la giunta a 5 Stelle non ci sta e prende in mano le redini della situazione. Niente danza della pioggia in serbo per il sindaco, ma un freno a consumi e sprechi. In parole povere, si potrà utilizzare l'acqua potabile per i normali usi domestici e sanitari, inclusi i servizi pubblici di igiene urbana, ma verranno limitati gli accessi al sistema idrico per orti e giardini, riempimento di piscine mobili, lavaggio di veicoli e usi ludici.

"L'acqua è un bene prezioso che va sempre tutelato - dichiara Raggi - soprattutto nei momenti in cui si assiste a un riduzione delle fonti di approvvigionamento. Vogliamo evitare che i cittadini subiscano, durante il periodo estivo, possibili disagi causati dalla scarsa disponibilità di risorse idriche. E quindi con questa ordinanza intendiamo contrastare ogni possibile spreco o utilizzo superfluo dell'acqua potabile, consentendone il consumo per i soli scopi personali e domestici", ha concluso.

A far rispettare la nuova ordinanza scendono in campo Acea stessa e le forze dell'ordine della Polizia Locale.