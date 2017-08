Ostia Antica ospita il grande cinema: la rassegna negli scavi romani

Il grande cinema arriva ad Ostia Antica. Dal 4 agosto al 3 settembre i visitatori potranno assistere alle proiezioni di pellicole italiane e internazionali nel bel mezzo degli scavi archeologici.

Si parte venerdì sera, quando il Teatro Romano ospiterà su un mega-schermo “La Febbre del sabato sera”. A Rossellini verrà dedicato l'appuntamento del 14 agosto con la proiezione di “Roma città aperta”. A Kubric, invece, un omaggio che dura 4 serate e che risponderà a tutti i gusti del pubblico con “Arancia Meccanica”, “Lolita”, "Barry Lyndon" e "2001: Odissea nello spazio".

In cartellone anche film italiani campioni di incassi come "Quo Vado" di Checco Zalone, "Perfetti Sconosciuti" di Paolo Genovese, "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi e "L'ora legale di Ficarra e Picone" e tante anteprime dell’estate in esclusiva nazionale come "Atomica Bionda", "Baby Driver", "Gifted - Il dono del talento" e "Open Water 3". Anche i più piccoli verranno accontentati con serate dedicate al mondo Disney: il grande classico “La bella e la bestia” accompagnerà il più recente “Oceania” e i pirati dei Caraibi.

"Quando la stasi si oppone al dinamismo l'unica via è sperimentare: oggi diamo corpo a una sperimentazione”, ha dichiarato Maria Rosa Barbera, Sovraintendente del Parco archeologico di Ostia che ha sottolineato come eventi di questo tipo rilancino il turismo archeologico e facciano conoscere ai più giovani alcune delle bellezze della Capitale.