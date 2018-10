Ostia, consiglio sul viadotto di Fiumicino. Invitato Zingaretti, ma è Luca

Viadotto di Fiumicino a rischio crollo, il Municipio X chiama a raccolta Regione Lazio, Astral e Comune di Fiumicino. Invitato anche Zingaretti, ma è quello sbagliato.

Al consiglio straordinario indetto sull'emergenza, è stato convocato infatti non Nicola Zingaretti bensì il fratello Luca. La gaffe è stata commessa, ma subito ammessa, dalla presidenza del Municipio a giuda Giulia De Pillo, con il capogruppo Pd Athos De Luca che ha subito chiesto una rettifica con scuse. L'incontro, attori esclusi, si dovrebbe tenere giovedì 11 ottobre, ore 8.45. Al centro del dibattito le allarmanti condizioni del viadotto di Fiumicino, con Astral, che gestisce l'infrastruttura, che si dice pronta a demolirlo e ricostruirlo. “Siamo preoccupati per la sicurezza e la viabilità dei cittadini del X municipio e non vogliamo sottovalutare con leggerezza, come ha fatto la Regione Lazio, un problema così importante che riguarda la viabilità per e da Fiumicino Comune e Aeroporto – scrive in una nota Antonino Di Giovanni, Capogruppo M5S del Municipio di Ostia - Noi siamo andati al Consiglio congiunto di Fiumicino il 31 agosto 2018, su invito del Sindaco Montino, oggi, speriamo che ci renda la stessa cortesia istituzionale, venendo a rispondere su questa vicenda del Viadotto e soprattutto a farci capire quale viabilità abbia previsto per non creare troppo disagio alla cittadinanza del X municipio, vista l’importanza di un’arteria stradale così importante”.

“Abbiamo invitato anche Zingaretti e l’ing. Mallamo di Astral – aggiunge – per avere contezza sulla effettiva manutenzione del ponte che solo nel 2016 non era considerato a rischio crollo, come da comunicato del 09 novembre 2016 di Astral e soprattutto capire il programma dei lavori commissionati affidati a Techproject con determina n.29 del 07 marzo 2017 di Astral, che ricordo sempre essere una partecipata al 100 % della Regione Lazio. Invitati anche CO.TRA.L. e Aremol insieme all’On. Refrigeri, Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio l’On. Giuseppe Natalino Pavinato della VI Commissione Trasporti e Mobilità del Comune di Fiumicino”. “Speriamo siano tutti presenti, in quanto una loro assenza verrà interpretata come un indifferenza e una scortesia istituzionale nei confronti di un territorio connesso a Fiumicino per vari motivi: turismo , lavoro, scuola e attività commerciali”, conclude.