Ostia, emergenza rifiuti e degrado: i residenti chiedono incontro con Di Pillo

Rifiuti, decoro e degrado. I residenti chiamano a rapporto il presidente dell'X Municipio, Giuliana Di Pillo, sui i temi bollenti del litorale romano. Il Codacons, attraverso una nota, rende noto di aver fatto richiesta formale di incontro.

Una potenziale occasione di confronto tra utenti comuni e istituzioni, che in una lunga lettera Giovanni Pignoloni, vicepresidente Codacons, spera venga accolta dal neo presidente: “Gentile Presidente, con la presente il Codacons, associazione rappresentativa degli interessi di cittadini e utenti, richiede un formale incontro finalizzato a rappresentarLe le istanze dei residenti del X Municipio, rimaste finora del tutto inascoltate dalle istituzioni competenti. Come certo saprà, i cittadini di Ostia, Acilia e dell’intera circoscrizione denunciano da tempo la presenza di gravi problematiche che assillano la vita quotidiana dei residenti. Migliaia sono le segnalazioni che giungono a codesta associazione relative allo stato disastroso di asfalto e marciapiedi, alla sporcizia delle strade e alla mancata raccolta dei rifiuti, alla viabilità sempre più preda dell’anarchia, all’assenza di vigili urbani e in generale di forze dell’ordine in grado di garantire il rispetto delle norme, ai trasporti che funzionano poco e male, alle aree verdi abbandonate al loro destino. Questi sono solo alcuni dei problemi che gli utenti del Municipio hanno denunciato al Codacons, e che ad oggi appaiono senza soluzione. Crediamo che un vero segno di rottura col passato sia, finalmente, dare ascolto alle proteste e alle richieste di aiuto degli utenti, gli stessi utenti che Le hanno dato fiducia consentendo la Sua elezione al X Municipio. Per questo - concluse Pignoloni - Le chiediamo un incontro formale, teso ad analizzare le principali criticità del territorio da Lei diretto e a cercare, assieme al Codacons e ai cittadini stessi, di avviare un percorso che possa migliorare la qualità della vita degli abitanti del X Municipio”.