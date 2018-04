Ostia, hashish e cocaina nascosti sopra l'armadio: pusher 24enne arrestato

Hashish e cocaina nascosti in una casa di Ostia, blitz deli agenti del Commissariato Lido: arrestato un 24enne romano.

I poliziotti, durante un’operazione antidroga, avevano constatato un insolito andirivieni di tossicodipendenti nei pressi di uno stabile del litorale romano, legato probabilmente alla presenza di un pusher. Organizzato quindi un servizio di vigilanza con l’ausilio delle unità cinofile, gli agenti hanno passato al setaccio le abitazioni della zona fin quando il cane Yago, passando davanti ad una di esse, ha segnalato la presenza di droga in una di esse. Ed in effetti, in seguito alla perquisizione, sono state trovati 30 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish sopra ad un armadio. Il giovane, che vantava già svariati precedenti penali, è stato così arrestato e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.